نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة "انتصار أكتوبر" في بيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، البطل اللواء احمد المنصوري والملقب من قبل إسرائيل بالطيار المصري المجنون في ندوة بعنوان "انتصارات اكتوبر "احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

بطولات حرب أكتوبر



يستعرض المنصوري البطولات المشرفة للقوات المسلحة المصرية وخاصةً القوات الجوية التي كان أحد أبطالها البارزين في فترة الحرب وصولًا إلى النصر، كما يتحدث عن دوره البارز في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، فقد كسر الأرقام القياسية وقواعد الطيران القتالي في العالم، إلى أن أصبحت معاركه الجوية ومناوراته ورفاقه من الأبطال -نسور القوات الجوية المصرية- تُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والعالمية.



الطلعات الجوية

كما يتحدث المنصوري عن الطلعات الجوية التي قام بها على مدار تاريخه العسكرى حيث نفذ "إثنان وخمسون طلعة جوية" منها "معركة الخامس عشر من فبراير عام ١٩٧٣م" وهي الأشهر، فقد صدرت له الأوامر هو ورفيقه الطيار الشهيد البطل "حسن لطفي" بالتصدي لسرب طائرات "فانتوم" للعدو أمام طائرتي المنصوري ولطفي "الميج٢١" فقط، وكانت هذه العملية وبكل مقاييس العقل مستحيلة، إلا أن "المنصوري" بتوفيق من الله استطاع أن يُصيب طائرة قائد السرب الإسرائيلي بصاروخ ويُسقطها في أول ثلاثين ثانية من المعركة، وكيف نفذ هو ورفيقه الشهيد لطفي "مناورة الموت" بعد استمرار المعركة الجوية ما يقرب من ثلاثَ عشرة دقيقة، وهي أطول معركة جوية في التاريخ آنذاك، ونجا "المنصوري" بطائرته "الميج٢١" رقم ٨٠٤٠ الموجودة في بانوراما حرب أكتوبر كشاهد على التاريخ، واستشهد البطل لطفي" بعد أن قرر تحويل طائرته لصاروخ واصطدم بأحد طائرات السرب لتسقط طائرة العدو قبل طائرته وفر الباقي من طائرات العدو بعد كُبدوها خسائر فادحة بعد تصدي قوات الدفاع الجوي المصرية لها.

معركة المنصورة الجوية

كما يروي ذكرياته عن "معركة المنصورة الجوية" والتي سجلتها المراجع العسكرية كأطول وأقوى وأشرس المعارك الجوية فى التاريخ العسكرى فى العالم، حيث استمرت "ثلاثة وخمسون دقيقة من القتال"، وشارك فيها ٢٠٠ طائرة حربية منها ١٢٠ طائرة تابعة لقوات العدو من طراز "الفانتوم وسكاي هوك وميراج ٢٠٠٠"، مقابل ٨٠ طائرة حربية تابعة للقوات المصرية، من طراز "ميج٢١ وسوخوي٧، والتي انتهت بانتصار القوات الجوية المصرية، فرغم التفوق العددي والنوعي للطائرات الإسرائيلية، فإن حجم الخسائر بين صفوفها وصل إلى 17 طائرة إسرائيلية، بينما خسرت القوات الجوية المصرية خمس طائرات فقط، سقط إثنان منها بسبب نفاد الوقود.



نبذة عن اللواء المقاتل أحمد المنصوري

جدير بالذكر أن اللواء المقاتل أحمد المنصوري تخرج من الكلية الجوية عام ١٩٦٧م الدفعة رقم ١٩ طيران، وهو أحد مؤسسي السرب المقاتل رقم ٤٩ بمطار بني سويف عام ١٩٧٢م، شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ب 52 طلعة عمليات واول ضربة جوية ضمن 225 طائرة، وقام بالعديد من البطولات: فهو صاحب أطول معركة جوية بين طائرتين ميج 21 ضد 6 طائرات فانتوم إسرائيلية واستطاع إسقاط طائرة قائد السرب الاسرائيلى في أول 30 ثانية من المعركة، كما استطاع الهبوط بنجاح على طريق ضيق وعر (مدق) بطائرته الميج 21 رقم (8040 ) والموجودة حاليا ببانوراما حرب اكتوبر، كما استطاع إسقاط طائرة فانتوم إسرائيلية واخرى ميراج في آخر معركة جوية يوم 24 اكتوبر أثناء معركة السويس، أطلق علية الاسراثيليون الطيار المجنون وتم عمل فيلم وثائقى اسرائيلى عنه حقق ملايين المشاهدات.



حصل المنصوري على العديد من الأوسمة والنياشين منها: "نوط الشجاعة والواجب" مرتين، و"ميدالية جرحى الحرب" مرتين، وكذلك "وسام النجمة العسكرية"، يدير الندوة هاني عبد الوهاب، ومن إعداد مصطفى الصباغ.

عرض فرق النيل للالات الشعبية

يعقب الندوة عرض فرق النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم باقه من الأغاني التراثية الوطنية بالإضافة إلى أوبريت "قولو معانا...الله مع جيشنا" من كلمات الفنان محمد عواد وألحان الفنان محمد خلف.