نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في المهرجان الختامي لنوادي المسرح "دراما الشحاذين".. للمهمشين حياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، العرض المسرحي "دراما الشحاذين" ضمن فعاليات اليوم الرابع عشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ 30 "دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أحداث عرض دراما الشحاذين

العرض لفرقة كفر الشيخ المسرحية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول مجموعة من المهمشين تجمعوا داخل مسرح مهجور هربًا من الشرطة، يحاول كل منهم تغيير أسلوب حياته لإثبات أنهم فرقة مسرحية حقيقية، وتأكيدًا على مبدأ أن "للمهمشين حياة".

صناع عرض دراما الشحاذين

"دراما الشحاذين" تأليف الكاتب الكويتي بدر محارب، أداء نادر شوقي، أيمن عباس، بهاء أشرف، يمنى المرادني، إسلام أيمن، مريم عبد العزيز، أشعار أحمد سمير، ديكور سعيد علي، تنفيذ ديكور عبد الرحمن السيد، ملابس إبراهيم الفقي، استعراضات سعيد علي، ماكياچ لمياء فريد، إضاءة محمد العرجاوي، إعداد موسيقى أيمن عباس، دراماتورج وإخراج أحمد كمال.

لجنة التحكيم

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.



أراء النقاد

تلاه ندوة نقدية أدارها المخرج شاذلي فرح، شارك بها الناقدان محمود حامد، وأحمد خميس.



أعرب شاذلي فرح عن سعادته بعودة مشاركة فرقة نادى مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ للمهرجان مرة أخرى بعد غياب لسنوات، كما أشاد بالعرض وأداء الممثلين للشخصيات الذى لم يختلف كثيرا عند عرضه أمام لجنة التحكيم.



وأكد أحمد خميس في حديثه عن مفهوم الدراماتورج، أن المخرج هو المسئول الأول عن الدراما فهو الذى يختار النص ويعمل على تحويله من عمل روائي إلى نص مسرحي.



وعن العناصر المسرحية في العرض قال: هناك إفراط في استخدام قطع وعناصر الديكور بجميع أركان المسرح حتى المقدمة مما جعله مزدحما وتسبب في إعاقة حركة الممثلين.



بينما أشاد بأداء الممثلين، فهناك سهولة في الانتقال من شخصية إلى أخرى دون معاناة، وكذلك الأزياء والموسيقى موضحا أنهما تناسبا مع أحداث العرض بشكل جيد.



من جانبه قال الناقد محمد حامد: هناك حالة من الانفصام بين الموروث القديم ونظرية المسرح الحديثة في هذا العرض، الذي تدور فكرته الأساسية حول "الهروب إلى المسرح" واتضح ذلك من خلال "شخصية الشرطية"، عندما ماتت البطلة في نهاية العرض.



بالنسبة للديكور قال كان يكفي وجود إشارات ذات دلالات درامية واضحة بدلا من استخدام هذا الكم من الديكور المبالغ فيه.



أما عن الموسيقى والألحان أشار إنها تناسبت مع العرض بصورة جيدة، مطالبا بتقديم العرض باللغة العامية لمزيد من التواصل مع الجمهور.



المهرجان الختامي لنوادي المسرح



المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً.