نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عبير منير في فيلم "الخميس اللي جاي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة عبير منير، حاليًا عرض مشاهدها في فيلم “الخميس اللي جاي”، المقرر عرضه بالسينمات خلال الأسبوع الجاري، وتجسد خلال الأحداث دور والدة الفنانة مي كساب، وهي سيدة تعيش في عشرينات القرن الماضي، بالإضافة إلى أنها شخصية أرستقراطية ترفض زواج ابنتها.

تفاصيل فيلم الخميس اللي جاي

وفي سياق آخر، طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "الخميس اللي جاي "للفنان عمرو عبد الجليل، البوستر الدعائي الخاص بالفيلم،واحتوى البوستر، على جميع الأبطال، وتم تصنيف جمهور الفيلم، للعرض العام.

مشاركة عبير منير في دراما رمضان الماضي



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة عبير منير، في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "جميلة"، وهو بطولة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

مسلسل ليل أم البنات



كما شاركت عبير منير في دراما رمضان الماضي أيضًا بمسلسل “ليل أم البنات”، وهو من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا.