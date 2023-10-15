نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 أعمال.. ماندو العدل يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من النشاط الفني يعيشها المخرج ماندو العدل وذلك بعد نجاحه في آخر أعماله السينمائية فيلم “ع الزيرو”، وينتظر خلال الفترة القادمة عرض أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل إسم فيلم “الملحد” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، ومن ناحية أخرى يقوم بتحضير أكثر من عمل فني، ومنهم يشارك في الماراثون الرمضاني 2024.

فيلم الملحد

ينتظر ماندو العدل عرض فيلم الملحد، والذي من المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة، ويضم العمل عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم: أحمد حاتم، تارا عماد، صابرين، شيرين رضا، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وتدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وأثار الفيلم جدلًا واسعًا بسبب اسمه وهو الملحد، وبعدها قرر أحمد السبكي تغيير اسمه لـ يحيى، ولكن بعدها عاد اسم الفيلم وهو الملحد.

فيلم حدوتة الأيام الباقية

بدأ ماندو العدل تصوير فيلم “حدوتة الأيام الباقية”، والعمل من بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف الكاتب محمد صادق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي مختلف.

فيلم “بنات الباشا”

ويعكف ماندو العدل حاليًا على التحضير لرواية تحمل اسم بنات الباشا، لتتحول لفيلم سينمائي ومن الأبطال المرشحة الفنانة نيللي كريم، وصدرت الرواية عام 2021، وحققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق، وأحداثها تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول مدينة صغيرة، ومركز تجميل يضمّ حكايات عشر نساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، ويتولى السيناريست محمد هشام عبيه كتابة المعالجة الدرامية للعمل.

مسلسل الراكون

كما يشارك ماندو العدل في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل الراكون بطولة الفنان يوسف الشريف وتأليف إنجي علاء، وتدور أحداث العمل في تشويقي موتر للجمهور.

ما هي آخر أعمال ماندو العدل؟

يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل كان فيلم “ع الزيرو” والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات، وهو من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم وعدد آخر من الفنانين.