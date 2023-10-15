نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدين إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بشدة استمرار انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أثناء تأدية عملهم في التغطية الإخبارية للأحداث، تلك الانتهاكات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في تعرض بعض الصحفيين للقتل أو الإصابة المباشرة بالإضافة إلى العديد من الإعتداءات الجسدية والنفسية وقصف وتدمير المكاتب الصحفية من قبل قوات الاحتلال.

استمرار هذه الانتهاكات يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان

ويعتبر الإتحاد أن استمرار هذه الانتهاكات يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في المقام الأول، وحرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي وانتهاكًا للمواثيق والاعراف الدولية التي تنص على أن ( الصحفيين مدنيون ويحق لهم الحماية في جميع حالات النزاع المسلح).

خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين

كما تؤكد خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ( ينبغي التعامل مع معدات ومباني المؤسسات الإعلامية على أنها أهداف مدنية ولا ينبغي أن تتعرض للهجوم) وتهدف مثل تلك الانتهاكات إلى ترهيب الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات على الاراضي الفلسطينية

ويجدد الإتحاد دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان سلامة الصحفيين وحماية حقهم في العمل بحرية دون خوف أو تهديد.

