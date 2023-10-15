نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يشارك في ماراثون رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد السقا مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

أحمد السقا يستكمل تصوير جولة أخيرة

ومن ناحية أخرى يواصل أحمد السقا تصوير مسلسل "جولة أخيرة" ويعتبر أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، والعمل من تأليف محمد ندا وسيناريو وحوار محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جولة أخيرة على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة حيث يظهر أحمد السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟

شارك الفنان أحمد السقا في الماراثون الرمضاني 2023 من خلال مسلسل حرب والذي كان يتكون من 10 حلقات، وهو بطولة كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكري، ماجدة منير، شريف صبحي، محمد أبو النجا، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.