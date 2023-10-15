الليلة .. قناة اقرأ ترعى الدورة الأولى لمسابقة علم تجويد القرآن الكريم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - تشارك قناة اقرأ كراع إعلامي في الدورة الأولى لمسابقة حفظ منظومات علم التجويد، التي تنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل بمدينة جدة، تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

المسابقة التي تنظمها جمعية الحافظ لتأهيل حفظة القرآن الكريم، تعني بحفظ أهم المنظومات المتعلقة بتجويد القرآن الكريم، كما تهدف المسابقة إلى نشر منظومات علم التجويد بين حفاظ كتاب الله تعالى ومقرئيه خاصة واﻟﻤﺠتمع عامة، وحث الحفاظ على الاهتمام بمنظومات علم التجويد وحفظها، إلى جانب تكريم المهتمين بحفظ منظومات علم التجويد وذلك عبر المنافسة الشريفة، مع تخصيص جوائز للمراكز الأولى.