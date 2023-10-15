انت الأن تتابع خبر مايكل كين يعتزل التمثيل بعد 70 عامًا من العطاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعتزل الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، التمثيل بعد مسيرة دامت 70 سنة بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم "ذي غريت اسكيبر" ("The Great Escaper").



وشارك مايكل كين البالغ من العمر 90 عاماً، في 160 فيلماً بينها "سلوث" ("Sleuth") و"إنترستيلر" ("Interstellar") و"باتمان" ("Batman").



ونال ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم "هانا أند هير سيسترز" ("Hannah and Her Sisters") للمخرج وودي آلن سنة 1986 والثاني عن فيلم "ذي سايدر هاوس رولز" ("The Cider House Rules") عام 2000.



وقال كين في حديث إلى إذاعة "بي بي سي راديو 4": "أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسنًا، أنا معتزل الآن".