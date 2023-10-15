انت الأن تتابع خبر حقيقة تدهور صحة النجمة مديحة حمدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة مديحة حمدي، الاحد، عن تعرضها لوعكة صحية بسيطة بعد اصابتها بـ "إنفلونزا شديدة"، واضعة بذلك حدًا للشائعات التي بالغت في وصف حالتها الصحية.



وكتبت النجمة المصرية عبر حسابها على فيسبوك منشوراً كتبت فيه: "سبحانك أنت الشافي، الحمد لله.. دور إنفلونزا شديد جدا، أمرني الطبيب بعدم مغادرة سريري قبل انتهاء فترة العلاج تحسبا لأي انتكاسة .. الدعاء لي بظهر الغيب وجزاكم الله خيرا".



وتمكنت مديحة حمدي من وضع حدّ للشائعات والمعلومات الخاطئة التي تنتشر حول حالتها الصحية، مؤكدة أنها تمرّ بحالة صحية عرضية ومؤقتة.



يذكر أن آخر أعمال النجمة المصرية كان مسلسل "أم الصابرين" في العام 2012 وشاركها في البطولة رانيا محمود ياسين وطارق الدسوقي وأحمد هارون وميار الببلاوي وحنان سليمان وفايزة كمال وجمال إسماعيل، وإخراج أحمد إسماعيل الحريري.