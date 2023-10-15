انت الأن تتابع خبر شكران مرتجى تتمنى السلامة لعائلتها في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية ذات الاصول الفلسطينية، شكران مرتجى، الاحد، مجموعة من المنشورات عبر حسابها على موقع انستغرام ، مجموعة من المنشورات الداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة أهالي غزة ضدّ عدوان الاحتلال الاسرائيلي الحالي على القطاع.



وشاركت مرتجى، متابعيها على انستغرام مؤخرًا مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور للشعب الفلسطيني وهو يقاوم بالحجارة الاحتلال وأرفقت عليه نشيد "شدوا بعضكم" بصوتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن تضامنهم معها وعبّروا عن حبهم الكبير لها.



وفي وقت سابق، وجهت النجمة الفلسطينية رسالة إلى عائلتها في غزة وكتبت: "عائلتي في غزة آل مرتجى، أتمنى لكم جميعاً السلامة، ورثنا وتعلمنا منكم الصبر والثبات وحب الوطن في الجينات، وعائلتي الكبيرة أهل غزة جميعاً وفلسطين عامة برداً وسلاماً يا بلادي".



وتابعت: "السلام لفلسطين وسوريا ولبنان وكل العالم يا رب، لا نملك في البعاد إلا الدعاء، نعم نحن مؤثرون ولكننا متأثرون، نحاول بشتى الطرق أن نقاوم كل هذا القهر والحزن الذي يصيب بلادنا… لا شك أننا فخورون بأننا ننتمي لهذه البقعة من الأرض المقدسة وبأننا جزء من شعب عظيم، الشهادة عنده عقيدة وإيمان وواجب وأن العدو هو ذاك الغريب الذي سلب الأرض… الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار ولكل الشعب الجبار".