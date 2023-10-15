انت الأن تتابع خبر مغني مهرجانات يعتزل الفن ويعلن التوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المغني علي قدورة اعتزاله الفن نهائياً، وتبرؤه من مسيرته الفنية القصيرة والأموال التي جمعها عن طريق الفن، وذلك على خطى الفنان الاردني الشاب ادهم النابلسي.



وأعلن مغني المهرجانات المصري عبر حسابه على انستغرام الخبر من خلال صورة له أمام الكعبة الشريفة وأرفقها بتعليق توضيحي كشف من خلاله قراره الحاسم والنهائي باعتزال الفن وكتب "أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بعلي قدورة كنت مغني قبل النهارده، في حاجة حصلت لي مش عارف ايه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي، انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي عن مجال الاغاني نهائياً".



وأضاف: "يا رب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي او اي حاجة صدرت مني ويا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال واي فلوس معايا انا هسيبها بالرضى لأهلي ومش عارف هيبقى الصح اية وهبقى لا امتلك الا صفر".



وتابع: "ربنا يثبتني في الطريق دة ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار قدورة وانقسمت التعليقات بين من هنأه على الخطوة التي اتخذها وتمنوا له النجاح في حياته الجديدة.