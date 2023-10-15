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بعد "رشيد".. ريهام عبد الغفور تتعاون مع محمد ممدوح في رمضان 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "رشيد".. ريهام عبد الغفور تتعاون مع محمد ممدوح في رمضان 2024 في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد ويشاركها العمل الفنان محمد ممدوح، من إخراج محمد شاكر خضير، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.
 

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تعاون ريهام عبد الغفور مع ممدوح في رمضان الماضي 

يذكر أن شاركت ريهام عبد الغفور في رمضان الماضي مع الفنان محمد ممدوح خلال مسلسل " رشيد " وتم عرضه على شاشة mbc مصر وحقق نجاح كبير.

دارت أحداث مسلسل" رشيد " حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأسًا على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

وشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله، نهلة سلامة، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.
 

ريهام عبد الغفور  تثير الجدل في مهرجان القاهرة للدراما 

يذكر، أنه أثير الجدل في الأيام الماضية حول عدم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة، مشيرين إلى قائمة المسلسلات التي أطلقتها هذا العام وحققت نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها.

وعلقت ريهام عبد الغفور على هذا الجدل، فقالت:" ممتنه جدًا لكل الحب والدعم والتشجيع وده عندي أهم من أي جايزة وألف مبروك  لزملائي واصدقائي  اللي فازوا واتكرموا، ويارب دايمًا نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا".

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أخر أعمال ريهام عبد الغفور 

شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرا في مسلسل “ الأصلي ” الذي حقق نجاح كبير، وشارك في العمل حمزة العيلي ومنال سلامة وايناس كامل وإسلام جمال وإيهاب فهمي وفتوح أحمد ويوسف عثمان وغيرهم،والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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