انت الان تتابع خبر أحلى يوم في الحياة: مجدي الهواري يتوج بالزواج من مصممة الأزياء الساحرة دنيا عبد المعبود! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يستعد المخرج مجدي الهواري للاحتفال بزفافه على مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ أكثر من خمس سنوات.

وسبق وأوضح مجدي الهواري شروط زواجه مرة أخرى بعد انفصاله عن غادة عادل، جاء ذلك في إحدى البرامج التلفزيونية حينما حلت غادة عادل ومجدي الهواري إحدى ضيوفه، حيث وجهت له غادة سؤال، قائلة: لماذا لم تتزوج بعد طلاقنا؟

هل دنيا عبد المعبود وافقت شروط مجدي الهواري

ورد مجدي الهواري على سؤال غادة عادل قائلا: هناك شروط عندي فيما يتعلق بجواز مرة ثانية فهل تتقبل الزوجة الثانية فكرة أنني مازلت أحبك لأنك أم أطفالي وابنتي، الحب اللي ما بينا يا غادة مماتش.

أعمال مجدي الهواري

يذكر أن مجدي الهواري شارك في الماراثون الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل دايما عامر، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ليكون آخر أعماله الفنية، ودارت أحداثه حول عامر الذي ينتحل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيء ما عن الجميع.

وشارك في المسلسل العديد من الفنانين مع مصطفى شعبان، لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، لمي كتكت، سام عادل، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل.