نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. كل ما تريد معرفته عن جيزيل خوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت، صباح اليوم الأحد، الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، في منزلها ببيروت، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

سكاي نيوز عربية تنعي الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

من جانبها، نعت سكاي نيوز عربية الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، وقالت «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة سكاي نيوز عربية الزميلة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في بيروت.

من هي جيزيل خوري؟



وُلدت جيزيل قزي (خوري) في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1961، لأسرة ترجع إلى بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت، درست التاريخ في جامعة روح القدس، ودرست الإعلام في الجامعة اللبنانية، تزوَّجت في سن العشرين الطبيبَ إيلي خوري، واحتفظت بلقب أسرته، ولها منه ولدان ابنٌ اسمه مروان، وابنة اسمها رنا، ثم تزوَّجت الصحفيَّ والكاتب والمؤرخ سمير قصير بعد قصَّة حب، حتى اغتياله في 2 يونيو 2005، ومنذ وفاة زوجها نشِطَت في ترويج أفكاره، وبمساعدة الأصدقاء والعائلة أسَّست عام 2006 "مؤسسة سمير قصير" وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى نشر ثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي وتشجيع الحرِّيات، ثم أسَّست عام 2008 "مركز سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، وهو من أبرز المنظمات المدافعة عن حرية التعبير والعاملة في مجال تطوير الإعلام في دول المشرق.

مسيرة جيزيل خوري المهنية

بدأت مسيرتها المهنية في أواخر عام 1985 في المؤسسة اللبنانية للإرسال (قناة إل بي سي) LBC مقدمةَ برامج حوارية ثقافية، واستضافت أبرزَ الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي 1992 و2001، انضمَّت إلى المجموعة الإعلامية العربية إم بي سي MBC عام 2002 وأسهمت في إطلاق قناة العربية الإخبارية، وقدَّمت برنامج "بالعربي" بين عامَي 2003 و2013 وهو برنامج حواري سياسي أسبوعي، كتبت وأنتجت أفلامًا وثائقية عن أبرز القامات السياسية العربية، وأسست في عام 2009 شركة "راوي" للإنتاج الوثائقي مع الصحفية والسفيرة سحر بعاصيري، وكان أولَ أعمالها تقديم سيرة من أربع حلَقات للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وانتقلت إلى قناة بي بي سي عربية وقدمت أحدَ أشهر برامجها وهو برنامج "المشهد" الذي حاورت فيه كبارَ القادة والمفكرين عن لحَظات مِفصَلية في التاريخ المعاصر، مع تسليط الضوء على بعض روايات شهود العِيان الأكثر إقناعًا في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر. وسافرت خوري إلى بلدان مختلفة للقاء شخصيات عربية ودَولية والاستماع إلى رواياتهم عن الأحداث التي شكلت التاريخ، ثم انتقلت أخيرًا إلى قناة سكاي نيوز عربية، عام 2020، لتقدم برنامج "مع جيزيل"، الذي كان نقطةَ تحوُّل في نمط البرامج الحوارية وإيقاعها وتنوُّع مواضيعها.