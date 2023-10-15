كتب ـ عبدالله الجرداني:

تحتفل دار الأوبرا السلطانية مسقط مساء غد الثلاثاء بيوم المرأة العُمانية، في حفل موسيقي يتوّج إنجازات المرأة العمانية في مجالات: (الموسيقى، والفن، والمجتمع) تكريما لها واعتزازاً بمساهماتها الفعّالة في تنمية المجتمع وبناء الأمة وتعريفا بدورها الحيويّ في الحفاظ على التراث العماني في الفنون الشعبيّة والموسيقى والغناء.

ويشمل برنامج الحفل الذي أعدّته دار الأوبرا السلطانيّة مسقط بهذه المناسبة في موسمها الجديد (2023-2024م ) فقرات موسيقيّة متنوّعة، إذ سيستمع الجمهور إلى أنغام عذبة ومعزوفات تقدمها الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، التي تعدّ من العلامات الموسيقيّة البارزة في المنطقة، وقد شهدت على نجاحاتها الحفلات التي أقامتها منذ تأسيسها في عام 1985 م وماتزال تواصل عروضها الموسيقية داخل وخارج سلطنة عمان وهي خير مثال على العطاء الفني للمرأة العمانية وإنجازها العالي في ساحة الفنون.

كما يتضمن برنامج الحفل معزوفات لفرقة الأوركسترا النسائية (النور والأمل) للمكفوفات، التي تُعَدّ أول فرقة موسيقية من الكفيفات في مصر، وبمشاركة متميزة من قبل عازفة البيانو البحرينية (نور القاسم) التي سبق لها الوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانيّة مسقط عام 2014م ، وستحلّ النجمة ماجدة الرومي ضيفة على الحفل لتقدّم مجموعة من أغانيها الرائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الأوبرا السلطانية مسقط تحتفل غدا بيوم المرأة العمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.