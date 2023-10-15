مسندم ـ «الوطن»:

تحت رعاية المكرم الدكتور عبدالله بن عبدالقادر الكمالي عضو مجلس الدولة يقيم النادي الثقافي فرع محافظة مسندم صباح اليوم ندوة بعنوان (الحركة العلمية في محافظة مسندم) ويشارك في الندوة الدكتورة هدى الزدجالية والدكتورة بدرية النبهانية. وبحضور عدد من كتاب وأدباء ومثقفي المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. ندوة حول الحركة العلمية فـي مسندم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.