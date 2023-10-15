«الإعلام» تعلن تفاصيل مهرجان عين للأفلام القصيرة

مسقط ـ العُمانية: أعلنت وزارة الإعلام عن تنظيم (مهرجان عين) للأفلام القصيرة في 25 من يناير المقبل، الذي يعد المهرجان السينمائي الأول لمنصة عين ما يتيح الفرصة لصنّاع الأفلام المحترفين والناشئين للمشاركة بأفلامهم عبر ثلاث فئات رئيسة، وهي: الأفلام الروائية القصيرة من 10 إلى 40 دقيقة، والأفلام الوثائقية من 10 حتى 30 دقيقة، وأفلام الأطفال من 5 – 15 دقيقة. وتتمثّل مجالات المشاركة في: المواطنة الصالحة، والسياحة، والشباب والرياضة، والمستقبل التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي يتم من خلالها تناول السلبيات والإيجابيات والإنسانية والثقافة والهوية العُمانية، والعلوم والمعارف والقضايا الاجتماعية. ومن بين شروط المشاركة في المهرجان، أن يكون المتقدم للمسابقة عُماني الجنسية، وأن تكون نصوص الأفلام المشاركة مُجازة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأن يكون المتقدم للمشاركة منتجًا أو مخرجًا للفيلم، وأن يتحمل كامل مسؤولية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون الفيلم من إنتاج عامي 2022 و2023، وألا يكون الفيلم أو جزءًا منه قد عُرض أو تم بثه أو توفيره على أي قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني أو عبر المنصات المتاحة للجميع حول العالم. وآخر موعد لتقديم طلبات المشاركة عبر البوابة الإعلامية 20 ديسمبر 2024.