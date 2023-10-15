انت الأن تتابع خبر فنانون في مرمى الهجوم بسبب تجاهلهم مجازر غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض مجموعة من نجوم الفن لانتقادات حادة وموجة هجوم وغضب من جمهورهم ومتابعيهم، بسبب استمرارهم في ممارسة نشاطاتهم وتفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين صرخات الاطفال ودماء الابرياء والأوضاع المآساوية في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .



وهاجم المتابعين الفنان المصري محمد رمضان بعدما نشر مقطع فيديو رفقة بعض الأطفال الأفارقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، متجاهلًا فلسطين وأطفالها والإبادة الجماعية التي تحدث بها، حيث كتب بعض متابعيه قائلين: "إيه يا معلم جعفر مفيش دعم لفلسطين ولا خايف إخواتك يزعلوا"، "فلسطين فين يا ليفة"، "مفيش أي دعم لفلسطين.. تخاف ياخدو منك الجنسية الإسرائيلية صح؟"، "هي الجدعنة في المسلسلات بس ولا إيه، عندك ملايين المتابعين وتقدر تغير فكر الرأي العام".



وتلته رانيا يوسف بعد ترويجها لمسلسلها الجديد بعنوان "كتف قانوني"، والتي أعلنت عن انتهاء تصويره، من خلال مجموعة فيديوهات وصور من كواليسه، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني"، لتنهال عليها تعليقات الهجوم والانتقادات هي الأخرى، من متابعيها الذين انتقدوا احتفالها بأعمالها الفنية وتجاهلها للقضية الفلسطينية.



كما نشرت الفنانة حورية فرغلي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه بعد استيقاظها من النوم توجه فيه رسالة إلى جمهورها مؤكدة أنها اشتاقت لهم وكانت تمسك في يدها كوباً تحتسي فيه النسكافيه، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة من جمهورها، حيث اعتبر جمهورها الفيديو غير مناسب خاصة مع الأحداث التي تجرى في فلسطين، حيث كان لابد أن تستغل عودة صفحاتها المسروقة بعد انقطاعها عن السوشيال ميديا طوال الفترة الماضية، في دعم القضة الفلسطينية



وعلق الجمهور قائلين: "مش وقته خالص غزة تحت القصف وبتُباد ومجازر جماعية لا مياه ولا نور.. أنتو في عالم موازي والله".