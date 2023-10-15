حلقات "صوت وصورة" الأكثر مشاهدة على تطبيق watch it وتحصد الإشادات من النقاد والجماهير

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت الحلقات الأولى من مسلسل "صوت وصورة" نسب مشاهدة مرتفعة عبر منصة watch it، جعلتها في المركز الثالث بين الأعلى مشاهدة عبر التطبيق.



مع حصولها على إشادات واسعة من النقاد والجماهير مع عرض اول حلقتين منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون.

مسلسل صوت وصورة إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

ابطال المسلسل



ومن بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف،، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين.

من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

احداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.