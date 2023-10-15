على طريقته الخاصة.. أحمد سعد يساند القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد الحركة التي حققها الشعب الفلسطيني "طوفان الأقصى" مؤخرًا، فقام عدد من نجوم الفن ونجوم الرياضة في الوطن العربي بدعم القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، ودعم الفنان أحمد سعد الشعب الفلسطيني على طريقته الخاصة، حيث قام بطرح أغنية للتضامن مع أخواتنا تحت عنوان "غصن الزيتون"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقام النجم أحمد سعد بإهداء فلسطين وشعبها أغنية "غصن الزيتون"، التي طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "من قلبي إلى الجرح الفلسطيني فلسطين، غصن الزيتون".



تفاصيل أغنية غصن الزيتون

وطرح أحمد سعد أغنية "غصن الزيتون" عن طريق فيديو كليب به مشاهد مؤثرة من ضرب إسرائيل لغزة، وحققت نجاحًأ هائلًا فور طرحها وأشاد بها الجمهور، وهي كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.



تأجيل حفل أحمد سعد وروبى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وكان قد قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة.