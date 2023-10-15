نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي: فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان خالد النبوي على دعم القضية الفلسطينية معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، بعد الحركة التي حققها الشعب الفلسطيني "طوفان الأقصى" مؤخرًا.

وكشف خالد النبوي عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية، وذلك عبر منشور خاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب خالد النبوي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورًا معلقًا فيه: "من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل".



وأردف خالد النبوي: "لأن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو، فلسطين عربية".



ومن جانبه أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دعوة تضامنية لعدد من الفنانين من أجل الوقوف أمام مقر نقابة المهن التمثيلية ضد العدوان الآثم وما يفعله مع شعب فلسطين، وتضامنه مع القضية الفلسطينية ومساندته لهم.



وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني، وجاء البيان على النحو التالي: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وندعو إلى وقفة تضامنية ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة يوم الثلاثاء 17/10/2023 الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".