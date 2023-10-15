المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي.

احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

تفاصيل حفل التكريم:

تقدم الحفل الإعلامية المتميزة فرح علي، ويتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت رنا نوفل.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

محمود ياسين

نشأة محمود ياسين:

ولد محمود ياسين عام 1941 في محافظة بورسعيد، ثم التحق بعد ذلك بكلية الحقوق في جامعة عين شمس القاهرة، بدأ مشواره الفني أثناء دراسته في الجامعة بعامها الثالث.

والتحق بالمسرح القومي بدأ مشواره الفني من خلال المسرح ثم اتجه إلى التلفزيون والإذاعة وقدم عدد من الأعمال الناجحة وقتها ومازالت.

والتي كان أبرزها وعاشت بين أصابعه"، و"ما بعد الأيام"، و"لست شيطانًا ولا ملاكًا"، وعدد من المسرحيات كمسرحية "عودة الغائب"، و"حدث في أكتوبر"، وعدد من المسلسلات مثل "النبي ها هنا"، و"أمير الشعراء أحمد شوقي"، وبدأ مشواره في السينما من خلال فيلم "القضية 68"، وبعده "الرجل الذي فقد ظله" ثم فيلم "3 قصص".

وفتحت أبواب السينما له عام 1969 في فيلم "شئ من الخوف" من بطولة النجمة الراحلة شادية،محمود مرسي، يحيي شاهين، وبدأت شهرته في الظهور كالنجم الصاعد وفتى الشاشة الأول ليأخذ دور البطولة في فيلم " نحن لا نزرع الشوك" مع النجمة شادية والتي كانت تميمة الحظ له.

يلمع نجمه بعد ذلك ويقدم ثنائيات ناجحة مع جميلات الفن المصري، وكان أبرزهم فاتن حمامة، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، نادية لطفي، عفاف راضي، وغيرهم.

قدم النجم الراحل أكثر من 150 فيلمًا سينمائيا وكان أبرزهم حكاية بنت اسمها مرمر"، "العاطفة والجسد"، "أغنية على الممر"، "امرأة سيئة السمعة"، "غابة من السيقان"، "أين عقلى"، "الوفاء العظيم"، "انتهى الحب"، "الرصاصة لا تزال في جيبى"، "شقة في وسط البلد"، "حب أحلى من الحب"، "جفت الدموع"، "لا يا من كنت حبيبى"، "أفواه وأرانب"، "سونيا والمجنون"، وضاع العمر يا ولدى" وغيرها من الأفلام الهامة.

أعمال محمود ياسين الدرامية:

وكان من أبرز أعماله الدرامية ماما في القسم" مع سميرة أحمد، "وعد مش مكتوب"، "بابا في تانية رابع"، حكاوي طرح البحر"، "العصيان" بجزئيه الأول والثانى، "سوق العصر"، "رياح الشرق"، "أبى حنيفة النعمان"، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 14 أكتوبر من عام 2020