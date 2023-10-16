نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور ابنائه.. عرض فيلم وثائقي عن الفنان الراحل محمود ياسين في ندوة تكريمه بالمسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في ذكري وفاته الثالثة، وأقيمت الندوة تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي.

تفاصيل حفل التكريم:

قدمت الحفل الإعلامية المتميزة فرح علي، ويتم الآن عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بحضور ابنائه الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ والنجم محمد رياض.

محمود ياسين

نشأة محمود ياسين:

ولد محمود ياسين عام 1941 في محافظة بورسعيد، ثم التحق بعد ذلك بكلية الحقوق في جامعة عين شمس القاهرة، بدأ مشواره الفني أثناء دراسته في اجامعة بعامها الثالث.

والتحق بالمسرح القومي بدأ مشواره الفني من خلال المسرح ثم اتجه إلى التلفزيون والإذاعة وقدم عدد من الأعمال الناجحة وقتها ومازالت.

والتي كان أبرزها وعاشت بين أصابعه"، و"ما بعد الأيام"، و"لست شيطانًا ولا ملاكًا"، وعدد من المسرحيات كمسرحية "عودة الغائب"، و"حدث في أكتوبر"، وعدد من المسلسلات مثل "النبي ها هنا"، و"أمير الشعراء أحمد شوقي"، وبدأ مشواره في السينما من خلال فيلم "القضية 68"، وبعده "الرجل الذي فقد ظله" ثم فيلم "3 قصص".

قدم النجم الراحل أكثر من 150 فيلمًا سينمائيا وكان أبرزهم حكاية بنت اسمها مرمر"، "العاطفة والجسد"، "أغنية على الممر"، "امرأة سيئة السمعة"، "غابة من السيقان"، "أين عقلى"، "الوفاء العظيم"، "انتهى الحب"، "الرصاصة لا تزال في جيبى"، "شقة في وسط البلد"، "حب أحلى من الحب"، "جفت الدموع"، "لا يا من كنت حبيبى"، "أفواه وأرانب"، "سونيا والمجنون"، وضاع العمر يا ولدى" وغيرها من الأفلام الهامة.

أعمال محمود ياسين الدرامية:

وكان من أبرز أعماله الدرامية ماما في القسم" مع سميرة أحمد، "وعد مش مكتوب"، "بابا في تانية رابع"، حكاوي طرح البحر"، "العصيان" بجزئيه الأول والثانى، "سوق العصر"، "رياح الشرق"، "أبى حنيفة النعمان"، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 14 أكتوبر من عام 2020