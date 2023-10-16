أسعدنا بفنه الراقي.. إلهام شاهين تحيي الذكرى الثالثة لوفاة محمود ياسين

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة إلهام شاهين بإحياء الذكرى الثالثة لوفاة الفنان محمود ياسين، وذلك بنشرها مجموعة صور تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت عليها إلهام شاهين، قائلة: الهام شاهين

الله يرحم النجم الكبير استاذنا محمود ياسين.. في ذكراه الثانوية الثالثة نتذكره بكل الخير.. ويتذكره كل جمهوره في كل مكان في الوطن العربي.. أسعدنا بفنه الراقي الجميل.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.

أعمال تستعد لها إلهام شاهين

والجدير بالذكر، كشفت إلهام شاهين عن أجدد الأعمال التي تحضر لها الفترة الحالية، بجانب موقفها من من المشاركة ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز أحمد والمذاع عبر قناة الظفرة.

وقالت إلهام شاهين: "في فيلمين بيتحضروا دلوقتي الحب كله تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وفيلم الورقة التالتة تأليف سارة شولح، وإخراج منى الخضري والاتنين في مرحلة التحضير والتعاقد مع الكاست وأماكن التصوير، وفي واحد هنبدأ في قريبًا بإذن الله، وفي ورق بقرأه لرمضان وبيتحضر دلوقتي".

ومن جهة أخرى، كشفت إلهام شاهين موقفها من المسرح، وقالت: "آخر مسرحية ليا بهلول في إسطنبول مع سمير غانم الله يرحمه حبيب قلبي، كنت متفقة أعرضها سنة عشان مش قادرة أوفق بين التصوير وبين المسرح يوميًا لكن قعدت أقدمها 5 سنين، وكانت ممكن تقعد أكتر بس كنا تعبنا حقيقي ومكنتش بلحق أنام وعندي تصوير بالنهار ومسرح بليل وصلنت أني أُنهكت تمامًا صحيًا".

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين هو مشاركتها في حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

وكانت تدور أحداث الحكاية في إطار درامي اجتماعي حول ثريا التي تصاب بمرض الزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد والذي يقع في العديد من المشاكل بسبب رعايته له واهتمامه بها، والحكاية من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، عابد عناني، محسن صبري، فتوح أحمد، إيمان السيد، أحمد فريد إنجي كيوان، أمير شاهين، روان الغابة، ياسمين بن داوود، تأليف عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج عصام نصار.