انت الان تتابع خبر الكارثة ستحدث لـلزعيم عادل إمام.. العراف ميشال حايك يثير فزع المصريين بنبوءة مخيفة!! لن تصدق ماذا قال. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنان عادل إمام مؤخراً قائمة البحث على موقع جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار شائعة اعتزاله الفن للأبد.

ونفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات صحفية، عن ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر. وكان الفلكي الشهير ميشال حايك فجر مفاجأة صادمة بعد أن أطلق توقعات جديدة ذكر فيها الزعيم عادل إمام. وصدم ميشال حايك الجمهور المصري والعربي بنبوءة مخيفة قال فيها حزن كبير على زعيم الفن المصري، ما أثار مخاوف الجمهور في ظل الشائعات التي تكررت مؤخراً عن تدهور صحته تارة ووفاته تارة أخرى.

وحقق الزعيم عادل إمام، المعادلة الصعبة إذ تربع على عرش النجومية لأكثر من 50 عامًا، وتنوعت أعماله بين المسرح والسينما والتليفزيون، ويعد أحد عمالقة السينما المصرية، هوى التمثيل منذ مرحلة الدراسة وأفنى عمره في حب 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

في عام 1962، بدأت رحلة الاحتراف التمثيلية لعمر الشريف. بدأت هذه الرحلة عندما شارك في عروض الفرق الجامعية وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية في نفس العام. وعلى الرغم من أنه كان طالبًا في الجامعة في ذلك الوقت، إلا أن أدواره الصغيرة لفتت الأنظار إلى موهبته الكوميدية كممثل.

كانت بدايته في مجال التمثيل من خلال مسرحية "أنا وهو وهي" في عام 1962، ثم مسرحية "النصابين" في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية "البيجامة الحمراء" في عام 1967. ومن ثم بدأت مرحلة جديدة من النجومية بمشاركته في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي استمرت من عام 1971 إلى عام 1975، وهي المرحلة التي كانت بمثابة ميلاده الحقيقي كنجم مسرحي.

بعد ذلك، برزت شهرة عمر الشريف بشكل كبير من خلال مسرحية "شاهد مشافش حاجة" التي استمر عرضها لمدة 7 سنوات، ثم مسرحية "الواد سيد الشغال" في عام 1985 واستمرت حتى عام 1993، وأيضًا مسرحية "بودي جارد" منذ عام 1999.

بدأت الأدوار البطولية تسند لعمر الشريف ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات "دموع في عيون وقحة" و "أحلام الفتى الطائر".