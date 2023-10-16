أبرزهم حنان مطاوع.. المكرمين في ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي للدورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي وبدأ الملتقي بفيلم قصير تعريفًا بالملتقي والمكرمين، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور. حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية

أبرز المكرمين في ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

واعلن عن المكرمين للدورة الخامسة التي تحمل إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي وهما الفنانة القديرة سهير المرشدي والفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد أمين وعدد من الفنانين والفنانات العرب.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.