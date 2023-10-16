مسلسل "ورق التوت" يتصدر مؤشرات بحث جوجل فما السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل ورق التوت مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وشغل بحث المتابعين والجمهور منذ بداية عرضه وذلك بسبب عرض الحلقه الأولى والتي كان موعد عرضها أمس 14 أكتوبر والذي يعرض على قناتي cbc وcbc دراما، يإضافة إلى منصة «watch it»..

و يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل مسلسل ورق التوت

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

تدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم. كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

وكان روج الفنان شريف سلامة لمسلسله الجديد “ ورق التوت ”، وذلك من خلال صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلا “ ورق التوت ”.

اخر أعمال شريف سلامة

جدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان شريف سلامة فيلم "ساعة إجابة" مع نجلاء بدر، ومراد مكرم، غادة عادل، وسوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف أحمد شيكو ومن إخراج مصطفى أبو سيف وتدور أحداثه حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين وبالفعل تتحقق أمنيته ليعيش مغامرات مختلفة.

تعاون شريف سلامة مع محمد رمضان

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان شريف سلامة على فيلم جديد بعنوان “أسد الأسود“ مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب.

و يشارك أيضًا شريف سلامة في مسلسل العودة وضم مسلسل "العودة" العديد من الفنانين مع شريف سلامة وتارا عماد، منهم: وليد فواز، صفاء الطوخي، عصام السقا، حمزة العيلي، ولاء الشريف، شاهيستا سعد، محمد عبد العظيم، أحمد والي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي