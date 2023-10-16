توقعات برج العذراء 16 أكتوبر 2023.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

برج العذراء اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2023

سيتعين عليك الرضوخ للضغوط التي يمارسها أحد أفراد العائلة للمطالبة بشيء عاجل. قد يبدأ بيع شيء ما تقدمه في السوق مثل الكعك الساخن قريبًا. الأخبار السارة عن أحد أفراد الأسرة المرضى تجلب الصعداء. قد يتم إجراء حفل ديني مرتبط بحفل زفاف أو حدث آخر. الاستثمار الذي تخطط له يعدك بعوائد غنية.

التركيز على الحب: إن بذل قصارى جهدك للحفاظ على علاقة قوية مع شخص مهم سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

رقم الحظ: 15

لون الحظ: أخضر