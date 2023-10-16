مسلسل ماتيجي نشوف الحلقة 6.. نبيل عيسى يقع في مأزق ويذهب للشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ماتيجي نشوف بارسال مقاطع فيديو على هاتف مراد يكتشف به خيانة هانيا وعلي له ثم يرسل إليه تسجيل صوتي من شخص يطلب منه عدم معرفة أحد بما يحدث ويستعيد بعض الأشياء التي حدثت.

نور تحاول تشكك مريم في سليم

ثم تتصل نور بمريم لتسألها ماذا فعلت مع سليم وتخبرها مريم بإنه كان معه مكالمة دولي وتحاول نور تشكيكها فيه ويعود سليم إلى المنزل وتطلب منه مريم أن يريها المكالمة وتتشاجر معه بسبب أن حياته مليئة بالسيدات ويخبرها سليم بإنه تزوجها وأنجب منه وطلب منها أن تهدأ وتركها وصعد للغرفة، ثم جلس مراد يتذكر كلام الشخص المجهول ويتصل بصديق له ويطلب منه أن يحضر إليه هاتف جديد ويذهب إليه بالهاتف ويسأله عن استطاعته في معرفة مكان شخص هاتفه مغلق، ثم تحاول هانيا الاتصال بمراد ولم يجيبها ثم ترسل إليه على الهاتف بإنها تحاول مكالمته ولم يرد ويرد عليها مراد بإنه بخير.

ريهام تفكر في الطلاق من سيف

ثم تذهب ريهام إلى مريم وتتحدث معها عن سليم وتصرفاته ثم تتحدث معها ريهام عن سيف وإنها تفكر في الطلاق منه وإنه طلب منها ترك العمل ورغبته في الانجاب وتحاول مريم تهدأتها وترجعها عن موضوع الطلاق وتخبرها ريهام عن تصرفات حسن معها وفرحته له بالترقية وتحاول مريم تنبيهها بإنها في مرحلة خطر ويتحدثان ثم تغادر ريهام لعملها، ثم تجلس مريم مع صديقتها تتحدث عن سليم وتحضر إليهما نور وتحاول نور تشكيكها في سليم وتحاول صديقتهما تهدأة مريم ثم تغادر مريم وتتركهما وتلوم صديقتهما نور على كلامها لمريم وتطلب منها بعدم مساعدتها على خراب بيتها وتخبرها نور بأن نيتها خير وإنها تريد توعية مريم، ثم يذهب مراد وهانيا إلى مطعم ويتحدثان ويسألها مراد عن إذا كان هناك شيء تريد أن تخبره له وتجيبه بإنها تروي له كل شيء ولا تخبي عنه شيء وتستعجب هانيا من طريقته معها ثم يسألها مراد عن أصدقائه وخاصة علي وتجيبه بإنها ليس لديها انطباع عنه وتحاول الحديث عن سيف ولكن يصر مراد بالحديث عن علي وتنفعل هانيا بسبب طريقته وتطلب منه أن يغادران ويوافق مراد على طلبها.

سيف يذهب لريهام في عملها

ثم تنفعل ريهام على رنا زميلتها بسبب تأخيرها وتستعجب رنا من طريقة ريهام معها ويتدخل حسن لتهدأتهما ويأخذ ريهام إلى مكتبها وتحكي له عن تصرفات سيف معها وإنه يحبطها ويحاول حسن تهدأتها ويذهبان لتناول قهوة، ويقوم مراد بتوصيل هانيا إلى المنزل وتخبره بخروجها مع أصدقائها وتدخل المنزل وتتصل بعلي وتطلب مقابلته، وتعود ريهام إلى مكتبها مع حسن لتجد سيف في مكتبها ويتحدث معها ويتركها ويغادر، ثم يتصل سيف بسليم ليقابله، وتذهب هانيا لمقابلة علي وتخبره عن طريقة مراد معها وعن إذا كان يعرف ماحدث بينهما وطلب منها علي غلق هاتفها، وتذهب نور إلى سليم في مكان عمله ويطلب منها أن تغادر بشكل سريع حتى لا تأتي مريم وتراها وأن سيف سيأتي إليه ويتحدث معه ويتصل سيف بسليم لوصوله إليه وتغادر نور.

سيف يحكي لسليم عن تصرفات ريهام

ويصل سيف إلى سليم في الكرفان ويتصفحان ويتحدثان عن ماحدث في سفرهما ويتحدث سيف مع سليم عن ريهام وخلافاته معه وعن تغيرها بسبب عملها وعن تغييره بسبب العمرة ثم يرسل الشخص مقاطع الفيديو إلى هاتف سليم ويخبر سيف بحدوث مشكلة في المونتاج ويغادر كلا منهما ويتصل سليم بمريم ويخبرها بأن تظل في المنزل وينفعل عليها، وتتصل والدة مريم بها وتخبرها بمرضها وتتصل مريم بالخادمة لتصعد إلى والدتها ويعود سليم المنزل وتخبره مريم بمرض والدتها ويذهبان لها، ثم يذهب علي إلى قسم الشرطة ويرن هاتفه من الشخص المجهول ويخبره بمعرفته بإنه ذهب إلى قسم الشرطة وينصدم علي من ذلك.