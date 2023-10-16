نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقه أحيائها حفلا لشخص إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم حقيقة أحيائها لحفل لشخص إسرائيلي حيث تحدث في تصريحات صحفية قائلا: "كذب وافتراء ولم يحدث".

رفعت النجمة نانسي عجرم الحماس لجمهورها من خلال استعدادها لحفل العراق، حيث شاركت "نانسي" جمهورها بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حفل نانسي عجرم

ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 16 نوفمبر الشهر المقبل، وتقدم نانسي باقة مميزة من أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الآلاف من الجمهور متحمسين للحفل.

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نانسي عجرم أغنية "تيجى ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا

والناس عادي لو هیست هیست

عادي لو هیست.

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا

والناس عادي لو هیست هيست

عادي لو هیست هیست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

وتاخدلك حضن دافي حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك من الدنيا سيبه

سیبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه

سیبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه

آه

نركنه على أي رف رف

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حب جديد يتلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي ونلف الدنيا لف لف

وتاخدلك حضن دافي هاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك من الدنيا سيبه

سیبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه

سیبه سیبه یا حبيبي وأنا اسيبه

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا

والناس عادي لو هیست هیست

عادي لو هیست