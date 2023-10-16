نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة نسرين طافش، بأحدث إطلالة وذلك برفقة الخيل من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

منشور نسرين طافش

كتبت نسرين طافش: "إهداء إلى الخوارزمية الجميلة".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أبدى اعجابه بها.

ويعد ذلك أحدث ظهور لنسرين بعد طلاقها، وفي نفس السياق قد أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوى، للمرة الثانية، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية..".

وكانت قد شاركت النجمة نسرين طافش جمهورها بصورة تدعم بها فلسطين،وذلك بعد حركة طوفان الأقصى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت “طافش” على الصورة قائلة: "ايها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا انكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء أيها المارون.. آن أن تنصرفوا".

ويعد ذلك أحدث ظهور لنسرين بعد طلاقها، وفي نفس السياق قد أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوى، للمرة الثانية، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية..".

حيث كان الانفصال الأول فى شهر سبتمبر الماضى وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

أخي فوق الشجرة

وجدير بالذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،

ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

تفاصيل الشخصية

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.