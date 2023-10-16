نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا علقت نبيلة عبيد على حفل تكريمها بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة نبيلة عبيد على حفل تكريمها من نادي ليونز بمحافظة الإسكندرية من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

منشور

وكتبت نبيلة عبيد على فيديو تكريمها:'أحلى الأوقات بتكون بين الأصدقاء والمحبين، تشرفت بتكريمي من نادي ليونز سبورتنج الإسكندرية وبتسلمي شارة النادي في حفل أندية الليونز في مصر والعالم.

وتابعت: "سعيدة بالتكريم وبإنضمامي لصرح كبير في العمل الاجتماعي والإنساني مساكم سعيد رغم كل الأحداث الحزينة التي نعيشها في كل العالم العربي".

نبيلة عبيد وغادة عبد الرازق

هنأت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة غادة عبد الرازق على نجاح مسلسلها الأخير حدث بالفعل حكاية تحت الحزام، مشيدة بـ أداء غادة خلال أحداث العمل، نشر بوستر مسلسل حدث بالفعل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، معقلة: “مبروك يا غادة عمل درامي ممتاز.. ربنا يوفقك وتقدمي أعمال فنية أحلى وأجمل كمان”.

وردت غادة عبد الرازق على إشادة الفنانة نبيلة عبيد بها، حيث علقت على منشورها قائلة: ربنا يخليكي ليا يا نجمة مصر، وشهادة ووسام أفخر به دائمًا منك يا ست الكل.

يوسف فوزي ونبيلة عبيد

وكانت قد وجهت رسالة خاصة إلى الفنان يوسف فوزي حيث قالت الفنانة نبيلة عبيد، بأن الفنان يوسف فوزي قدم دور مميز معها في فيلم "الراقصة والسياسي"، موضحة أنها كانت تتابع أعماله العظيمة، لافتة إلى أنه شخص واثق من نفسه في الأعمال التي يشارك بها.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "يوسف فوزي شارك في عمل دور حلو أوي في الراقصة والسياسي، وأنا سعيدة بحالة الرضا اللي هو فيها، متعرفيش ربنا هيعملها إيه لأنه واثق وعارف ربنا ممكن يكرمه الفترة اللي جاية، وأن ده إختبار وممكن بعد شوية ربنا يعمله مفاجأة تبصي تلاقيه في حتة تانية".

وطالبت الفنانة نبيلة عبيد من الإعلامية نهال طايل بزيارة الفنان يوسف فوزي، وطلبت رقم هاتفه على الهواء مباشرة لكي تطمئن عليه، مشيرة إلى أنها حاولت من قبل التواصل معه ولكن لم تستطيع الحصول على رقم هاتفه.