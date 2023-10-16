سهير المرشدي أبرز المكرمين في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الخامسة من الملتقى الدولي للمسرح والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي حيث الملتقي بفيلم قصير تعريفًا بالملتقي والمكرمين، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور. حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

ومن أبرز المكرمين الفنانة سهير المرشدي وابنتها حنان مطاوع وعدد من الفنانين.

ومن قبل كانت قد كرمت الفنانة سهير المرشدي من فتحي الحصري رئيس مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون وتفاعل الحاضرين لحضورهامما أعربت عن سعادتها بهذا التكريم.

ششاركت الفنانة سهير المرشدي مؤخرًا في رمضان الماضي 2023 خلال مسلسل " ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

تفاصيل الملتقى

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.