نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة نخلة عن الهجوم على محمد رمضان: "دا شغل ومسؤوليات.. وكفاية نجلد في بعض" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علقت الاعلامية سارة نخلة، على تفاعل رواد السوشيال ميديا مع أحداث طوفان الأقصى وحملات الهجوم على الفنانين والمؤثرين الذين ينشرون صورهم وأخبارهم الشخصية في الوقت الحالي.

قالت سارة نخلة في برنامجها فيس أوف عبر شاشة قناة هي: "الناس بقت تحكم على بعض من حاجة شافوها اللي يقولك مثلا انت ليه بتنشر المشروب بتاعك الصبح طب انت ايه عرفك ان انا علشان نزلت حاجة ان انا بس قاعد بشرب شاي، انت ايه عرفك ان انا مش بعمل حاجة خير، ايه عرفك ان انا مكنتش بتبرع بدم لاخوتنا في فلسطين ايه عرفكوا الحاجات دي طب ما رب العالمين ودايمًا اهالينا بيوصونا بكلام رب العالمين إنه لو عايز تعمل خير بإيدك اليمين لازم إيدك الشمال متعرفش، يعني هل يعقل لما اعمل خير اطلع اقول يا جماعة انا بعمل خير واطلع اصورلكم".

تصريحات سارة نخلة

وعلقت سارة على الهجوم على الفنان محمد رمضان بسبب مشاركته لصور وفيديوهات من كواليس تصوير عمل فني جديد: "النجم محمد رمضان كان بينزل حاجات من شغله من كليب أو مسلسل أو أي اعلان، الدنيا قامت علشان محمد رمضان مش بينزل حاجة عن الشعب الفلسطيني واللي بيعانيه، محمد رمضان بعد كده قال ده شغل".

وأوضحت: "النجم ده بيبقى متعاقد مع شركات في معاد انت هتنزل الساعة كذا وهتنزل الفيديو ده الساعة كذا ده شغل يا جماعة مش معناه إنه مش متعاطف مع اللى بيحصل في فلسطين كفايا نحكم علي بعض كفايه نجلد بعض التفاصيل الصغيرة دي مش لازم نصورها".

"فيس أوف"

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.