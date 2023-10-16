نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي سمير غانم: "حسن الرداد شايفني عجوزة وأنا صغيرة.. ونفسي أكون هادية وراكزة بس معرفتش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج "كلام نواعم" عبر شاشة MBC، وذلك يعتبر أول لقاء معها منذ وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز في 2021.

إيمي سمير غانم: انتمائي لعائلة فنية كبيرة يعطيني حافزًا

وقالت إيمي سمير غانم: "تواجدي من عائلة فنية كبيرة يعطيني حافز عشان أنا باخد من حب الأب والأم والناس بيحبوني من حبهم ليهم ودي ميزة كبيرة".

وتابعت حديها قائلة: "أنا ودنيا عمرنا مهنجيب ربع حب الجمهور لسمير غانم ودلال عبد العزيز ومينفعش نتحط في مقارنة معاهم ويجب أن يكون لدينا موهبة حتى نقنع الناس".

إيمي سمير غانم: “تشغلني حياتي الشخصية أكثر من الفن”

واستكملت إيمي سمير غانم: "أنا تشغلني حياتي الشخصية أكثر من الفن عكس زوجي حسن الرداد وشقيقتي دنيا سمير غانم ونفسي أكون هادية وراكزة وحاولت بس معرفتش".

وتابعت: "رغم كل ما سبق لكن شخصيتي في الواقع تميل للهدوء وأنا في البيت هادية طول الوقت ومش بنزل وبخرج من البيت بسهولة وحسن الرداد عكسي تماما وشايف إني عجوزة وأنا صغيرة".

إيمي سمير غانم

وتغيب إيمي سمير غانم عن جمهورها منذ 2019 عندما قدمت مسلسل "سوبر ميرو" وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة لم تشارك في أي عمل، وحتى عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لا تنشر صور أو فيديوهات جديدة.