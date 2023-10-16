نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات إيمي سمير غانم ببرنامج "كلام نواعم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة إيمي سمير غانم، أن تخطف قلوب الجمهور وتصدرها محركات البحث، نظرًا لظهورها الأول بعد غياب وفاة والدهما الفنان الراحل سمير غن غانم والفنانة الراحل سمير غانم.

وكشفت إيمي عن حياتها الخاصه، وعن علاقتها بدنيا سمير غانم، وغيرها من الأمور.

وقالت إيمي سمير: "تواجدي من عائلة فنية كبيرة يعطيني حافز عشان أنا باخد من حب الأب والأم والناس بيحبوني من حبهم ليهم ودي ميزة كبيرة".

إيمي سمير غانم: "نفسي أكون هادية وراكزة وحاولت بس معرفتش"

وأضافت: "أنا بهتم بحياتي الشخصية أكثر من الفن عكس زوجي حسن الرداد وشقيقتي دنيا سمير غانم ونفسي أكون هادية وراكزة وحاولت بس معرفتش".

إيمي سمير غانم: "حسن الرداد شايف إني عجوزة وأنا صغيرة"

وتابعت:" شخصيتي في الواقع تميل للهدوء وأنا في البيت هادية طول الوقت ومش بنزل وبخرج من البيت بسهولة وحسن الرداد عكسي تماما وشايف إني عجوزة وأنا صغيرة".

وقالت: "أنا وأختى مينفعش نتحط في مقارنة مع والدى ووالدتي، ويجب أن يكون لدينا موهبة حتى نقنع الناس".

آخر أعمال إيمي سمير غانم



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل إذاعي رأس الرجاء وصالح، وشاركها البطولة الفنان حسن الرداد، والفنان بيومي فؤاد،

أبطال مسلسل سوبر ميرو

ومسلسل "سوبر ميرو" وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.