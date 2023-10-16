نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة عدلي القيعي توجه رسالة نارية لمن يتجاهلون القضية الفلسطينية فما محتواها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الشاعرة منه عدلى القيعي، عن غضبها للأشخاص الذين يتجاهلون القضية الفلسطينية، حيث تركت رسالة طريفة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بتعليقًا قالت فيه: "وبالنسبة للفنانين اللي خايفين يعلنوا عن مواقفهم من القضية عشان أشغالهم وشعبيتهم الدولية بشكل عام".



وأضافت: "ونبي لما ينزل الدويتو بتاعكوا مع شاكيرا ابقوا ابعتولي عشان أباركلكو".



وحاز المنشور على إعجاب الآلاف من الجمهور داعمين القضية الفلسطينية، ومطالبين بحماية الشعوب العربية.



آخر أعمال الشاعرة منة عدلي القيعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعرة منه عدلي القيعي أغنية" اختياراتي "، وحققت الاغنية شهرة واسعة ومازالت متصدرة الترند.

كلمات أغنية "اختياراتي"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي/

هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

انا مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا انا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حيااااااتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه.