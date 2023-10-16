ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يوضح سبب تسمية الدورة الخامسة بإسم "فريدة فهمي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم اليوم المؤتمر الصحفي لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي للدورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي وبدأ الملتقي بفيلم قصير تعريفًا بالملتقي والمكرمين، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية

ما سبب إطلاق الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بإسم فريدة فهمي؟

أوضحت الدكتورة سمر سعيد الأمين العام للمتلقي عن سبب إطلاق إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي على هذه الدورة لأن هذه الدورة تحتوي على عدد من المسابقات الفنية والإستعراضية ولا يوجد أفضل من تاريخها لإطلاق إسمها وأيضًا هو يجب تكريم النجمة فريدة فهمي وتذكرها وهي حية ترزق، وكان من الممكن أن تكون الدورة بإسم مؤسس الفرقة الفنان القدير الراحل محمود رضا ولكن يجب إسعاد فريدة فهمي وأن تري إن الذي فعلته لم يذهب هباءً على الأرض بلا مازال في قلوب وعقول الجمهور والأجيال التي عقبتها في الفن.

فريدة فهمي

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة ووزيرة الثقافة الأستاذة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.