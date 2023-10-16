نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي سمير غانم: حسيت إني مشهور بعد "هبة رجل الغراب".. وهرجع أشتغل قريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة إيمي سمير غانم، أنها ستعود لنشاطها الفني من جديد بعد فترة غياب تزيد على عامين، منذ رحيل والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك هلال إستضافتها في برنامج "كلام نواعم" عبر شاشة MBC.

إيمي سمير غانم: “أنا مبفهمش في حاجة تانية غير التمثيل”

وقالت إيمي سمير غانم: “أنا مبفهمش في حاجة تانية غير التمثيل، فضلت سنتين في حالة صمت بعد وفاة والدي، وبابا وماما كانوا بيحبوا إننا نحب نشتغل ودنيا بدأت الحمد لله، وأنا إن شاء الله هشتغل قريب بس نطمن على أحوال البلاد”.

وكشفت إيمي سمير غانم، عن المرة الأولى التي شعرت فيها بشهرتها، قائلة: أول مرة أحس إني مشهورة بعد مسلسل هبة رجل الغراب، وأنا ساعات ببقى نكدية مش طول الوقت فرفوشة، أنا كوابيسي كتير.

إيمي سمير غانم: "نفسي أكون الهادية والراكزة"

وتابعت حديثها قائلة: نفسي أكون الهادية والراكزة حاولت بس معرفتش، وجوزي غيري تماما وشايف إني عجوزة وأنا صغيرة.. ومع الأحداث بتاعة غزة بمسك التليفون وببقى مش عارفة أتنفس ومش بنزل ومش عايزة اتحرك وهو بيقولي افصلي ومش لازم تعيشي التفاصيل كده.

وتغيب إيمي سمير غانم عن جمهورها منذ 2019 عندما قدمت مسلسل "سوبر ميرو" وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة لم تشارك في أي عمل، وحتى عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لا تنشر صور أو فيديوهات جديدة.