نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق دسوقي يعرب عن سعادته بعضوية اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورته الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي.

وبدأ الملتقى بفيلم قصير تعريفي عن فعالياته بجانب أسماء المكرمين، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

طارق دسوقي يعرب عن سعادته

في السياق ذاته أعرب الفنان طارق دسوقي عن سعادته في تواجده كعضو في اللجنة العليا من اعضاء ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي للدورته الخامسة التي تحمل إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي.

الفنان طارق دسوقي

ووجه الشكر إلي الصحفيين والإعلاميين على حرصهم على الحضور وأشار أن هذا الملتقي من أهم الملتقات التي تحدث في مصر.

وتابع حديثه عن تذكره ذكرياته الدراسية وعن الأنشطة المسرحية التي كان يقوم بها هو وزملائه في جامعة عين شمس وكان أبرز هولاء زملائه الفنانات القدير توفيق عبد الحميد والفنان القدير سامي مغاوري، وأصدقائه في جامعة القاهرة كان الفنان الراحل القدير ممدوح عبد العليم وغيره.

و أكد على الرغم روح المنافسة بين الجامعات ولكن عندما كان يعرض عرض مسرحي في أي جامعة من كليهما يحرص طلاب الجامعتين على الحضور وتشجيع بعضهم البعض.

و من جانب آخر أشار على أن بذلوا جهودًا كبيرًا أن يكون الملتقي مليئ بالمسابقات وأبرزهم مسابقة اتكلم عربي والتي تم إنشاءها في دورة الفنان القدير الراحل محمود ياسين ومسابقة كوميدي ستارز في دورة الفنان القدير الراحل سمير غانم، مسابقة التأليف التي الكاتب المؤلف محمود نسيم، ومسابقة النقد التطبيقي أو النقد المسرحي والتي تحمل إسم الناقدة سامية حبيب.