أجزاء جديدة من "كامل العدد" و"المداح" و"الكبير أوي" في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنانون في التحضير للأعمال الجديدة التي سيشاركون بها في السباق الرمضاني المقبل 2024، وكعادة السباق الرمضاني أنه يكون ملئ بالمسلسلات والأعمال الدرامية.

وأعلن بعض الفنانين عن أعمالهم المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2024، ومنها مسلسل (كامل العدد 2، المداح 4، الكبير أوي 8) وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة منه في السباق الرمضاني الماضي.

-مسلسل "كامل العدد"

الجزء الأول من مسلسل كامل العدد كان من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة والفنانة اسعاد يونس والفنان الراحل مصطفي درويش ونخبة أخري من النجوم وكان من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني في شهر نوفمبر المقبل استعدادًا لطرحه في السباق الرمضاني المقبل.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحمد طبيب التجميل الذي يقابل ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، سرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وقت عرضه الماراثون الرمضاني 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل دارت أحداثه في إطار 15 حلقة.

بوستر مسلسل كامل العدد

-مسلسل "المداح"

يستعد الفنان حمادة هلال لتصوير الجزء الرابع من مسلسل "المداح" والذي يحمل اسم "أسطورة العهد" ويأتي هذا الجزء استكمالًا لسلسلة نجاحات أجزاء مسلسل المداح السابقة.

ويذكر أنه قد حقق الجزء الثالث من مسلسل المداح نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي وكان يحمل اسم "أسطورة العشق" وكان من بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، يسرا اللوزي، بوسي وغيرهم الكثير.

بوستر مسلسل المداح الجزء الرابع

-مسلسل "الكبير أوي"

يستعد الفنان أحمد مكي لخوض السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ويأتي هذا المسلسل استكمالًا لكافة النجاحات التي حققتها الأجزاء السابقة وهذا المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي ويوجد لمسلسل الكبير أوي شعبية جماهيرية كبيرة يحبون المسلسل وينتظرونه كل عام.