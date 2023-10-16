تعرف على تفاصيل "الوصفة السحرية" لـ إسلام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع الفنان إسلام جمال مستوى الحماس لدى جمهوره من خلال الكشف تفاصيل أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الوصفة السحرية".

وشارك جمهوره بصورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "مسلسل الوصفة السحرية (لزواج ناجح)، إخراج خيري سالم، إنتاج conquer production، دكتور بيتر ميمي، مدير التصوير محمد سمير، منتج فني عامر عبد العاطي، فؤاد صالح، رامي نبيل، استيالست إيناس عبد الله، تأليف هاني سرحان".



تعليقات الجمهور على المنشور

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات الف مبروك، دايما مكسر الدنيا، منتظرينك، بيتر ميمي دايما عظمة، وغيرها من التعليقات.

إسلام جمال يستأنف تصوير الحشاشين



وعلى صعيد آخر، يستأنف الفنان إسلام جمال تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.

آخر أعمال الفنان إسلام جمال

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إسلام جمال مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من حمزة العيلى، أحمد بدير، ومنال سلامة، وأخرون، إخراج أحمد حسن، وتصدر المسلسل تريند فور نزوله.