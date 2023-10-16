على طريقته الخاصة إيوان يساند القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان اللبناني مساندته للقضية الفلسطينية، حيث شارك جمهوره بمجموعة من صور أحداث غزة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، سيدتي: أستحق، لأنك أستحق الحياة".



تعليقات الجمهور للمنشور

وفورًا من مشاركة الصور نالت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي متمنين زوال الكرب والحزن على أهل فلسطين، والمساندة والوقوف بجانبهم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنان إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيوان أغنية" ثورة إحساس"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات اغنية "ثورة إحساس"

وتأتي كلمات أغنية "ثورة إحساس"



وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

اوف اوف اوف

اطلع بحسابج اول ما اتغير من تحسبين

ومن احسب واحد زائد واحد لازم انتي تطلعين

اوف اوف اوف

خل الكون يفهم

لو واحد تقدم

يمج الا يندم

حدودج ما وصلها غيري محتل

والياخذ شبر من عندي يقتل

بجمالج غيري بس قلمي تغزل

كحل الكون من عينج تكحل

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

هلا يالوجهج يصطع عينج تلمع ثورة احساس

ظميتج وسط عيوني وبين اچفوني قطعة الماس

اوف اوف اوف

حربين الاجلج ادخل لو يصير العالم سيوف

ولو دنياي بنارين اتعنه ليج وازحف زحوف

اوف اوف اوف

الله ودمعي يشهد

غيرج مالي احد

انتي الحب الاوحد

جمال الكون من وجهج يشع شع

من حقي كتبت اللمس ُيمنع

وإذا عينج شفتها بيوم تدمع

اشَّيلها العشيره وكلها تطلع

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد