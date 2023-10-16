نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة بدر لـ محمد صلاح: كلامك عن فلسطين هيفرق جدا مع الرأي العام.. ولا خايف علي شغلك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت الإعلامية أميرة بدر، محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم بسبب تجاهله أحداث غزة من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي علي فلسطين، وعدم التضامن مع الأشقاء، وذلك خلال تقديم برنامج "ملفات" عبر شاشة هي.

وقالت أميرة بدر خلال البرنامج: "من يوم 7 أكتوبر الناس كلها كانت متخيلة إن محمد صلاح هيكتب حاجة أو تغريدة أو يعمل فيديو أو بصورة، ويدعم فلسطين بأي شكل، لكن مطلعش قال رأيه في أحداث غزة".

أميرة بدر لمحمد صلاح: كلامك هيفرق جدا مع الرأي العام

وأضافت: "محمد صلاح بقوة تأثيره ومحبة الناس له وشهرته الكبيرة جدا، لما يعمل فيديو صغير يحكي للناس القصة باختصار، وإسرائيل عملت إيه، وأهالي فلسطين وقطاع غزة بيعانوا من إيه، كلامه هيفرق جدا مع الرأي العام في العالم كله مش الوطن العربي فقط".

أميرة عيد لمحمد صلاح: لو ما إتكلمتش دلوقتي هتتكلم إمتى

وتابعت: "لو ما إتكلمتش دلوقتي هتتكلم إمتى، خايف على شغلك؟ على منصبك وعلى أكل عيشك؟ متخافش، في مواقف يا ناخد موقف فيها يا صورتنا هتبقى وحشة للأبد، وناس كتير بتلعب في أندية أوروبية إتكلمت عادي".

طوفان الأقصى

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذي أسرتهم حركة حماس نحو 150 بينهم 120 “مدنيون”

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.