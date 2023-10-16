نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجين عمران عن القضية الفلسطينية: "مازالت إسرائيل تعشق دور الضحية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الإعلامية السعودية لچين عمران، عن غضبها لما يحدث خلال أوضاع غزة، وعبرت عن طريقتها الخاصة بنشر انفروجرافر لتوضيح كيف احتل الكيان الصهيوني غزة عبر الأستوري الخاصة بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت تعليقًا قالت فيه: "كيف احتلت وسلبت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، كما يحتل السرطان الجسد، ويدمره دون أي رحمة".

وأضافت: "ومع كل هذا ما زالت إسرائيل تعشق دور الضحية".



معلومات عن الإعلامية السعودية لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات أبرزها برنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”،

مسيرة لجين عمران العملية



عملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج "الحال مع لجين"، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج "صباح الخير يا عرب" على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.