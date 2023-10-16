نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يوجه رسالة لجمهوره: "لازم العالم يعرف جرائم الاحتلال في فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان محمد ثروت جمهوره، نشر جرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الفلسطينين وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك محمد ثروت جمهوره مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية، قائلا من خلاله: "بسم الله الرحمن الرحيم، أقل حاجة نقدر نقدمها لإخواتنا الفلسطينيين هي الدعم، لازم العالم كله يعرف الجرائم اللي بيقوم بيها المحتل على الأراضي الفلسطينية وضد إخواتنا الفلسطينيين من مدنيين عزل وأطفال ونساء وعجائز".

وتابع محمد ثروت حديثة: "علشان كده لازم نتبرع وندعم حملة التبرع لإخواتنا الفلسطينيين، كل الدعم لإخواتنا الفلسطينيين، اثبتوا على أرضكم، وبإذن الله ربنا ينصركم".

فيلم سكر

يعتبر آخر أعمال ثروت هو فيلم سكر ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، محمد ثروت، عباس أبو الحسن، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هبة حمادة وإخراج تامر مهدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي نفس السياق، تحدث عنه محمد ثروت من قبل في تصريحات صحفية وقال: “فيلم سكر عمل محترم في الدراما والرقص والغناء وبيخاطب الطفل، وكل اللي ورا الكاميرا اشتغلوا كويس جدًا سواء إخراج أو تمثيل وديكور وإنتاج.. وأتمنى الفيلم ينافس الأعمال اللي برا.. وبيهدف الأسرة كلها.”

مسلسل ألف حمد الله علي السلامة

يعتبر محمد ثروت آخر أعمال محمد ثروت بالدراما هو مسلسل "ألف حمد الله علي السلامة" الذي شارك العديد من الفنانين من بينهم وجوه جديدة تعتبر أول تجاربهم الفنية بجانب يسرا والفنان محمد ثروت، مايان السيد، شيماء سيف، ادهم الشرقاوي، اوتاكا، مطرب المهرجانات عنبة، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو صلاح.