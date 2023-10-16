نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أحمد وفيق في مهرجان نواكشوط للسينما بموريتانيا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت الفنان أحمد وفيق، أنظار الحاضرين من خلال تكريمه بمهرجان نواكشوط للسينما بموريتانيا، حيث ظهر بإطلالة كلاسيكية أبرزت جماله.



وشارك جمهوره صورة له أثناء تكريمه بمهرجان نواكشوط للسينما بموريتانيا من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "تكريمي في مهرجان نواكشوط للسينما بموريتانيا".



وفورًا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الآلاف من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات الف مبروك، تستحقها بجدارة، أحمد وفيق فنان من العيار الثقيل، فيما مازح الفنان صبري فواز قائلا ً مختنيش معاك ليه، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد وفيق



والجدير بالذكر شارك "وفيق" في عددة أعمال درامية أبرزها مسلسل "جميلة"، والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم أبرز هم ريهام حجاج، والنجمة القديرة سوسن بدر، يسرا اللوزي وعبير صبري، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

أبطال مسلسل "سره الباتع"



مسلسل "سره الباتع" من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

كما شارك في مسلسل سره الباتع عدد من النجوم الوطن العربي منهم الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والمسلسل إخراج خالد يوسف.

