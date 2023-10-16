نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عمرو قابيل يكشف لـ "دوت الخليج الفني" سبب تغيير مكان حفل ختام مسرح الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لدورته الخامسة الذي تحمل إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي بحضور الفنان طارق دسوقي والفنانة عزة لبيب والفنان حسام داغر والمخرج عمرو قابيل.

وخلال المؤتمر الصحفي التقى “دوت الخليج الفني” بالمخرج عمرو قابيل رئيس الملتقي ليكشف عن سبب تغيير مكان ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي لمدينة الإسكندرية.

المخرج عمرو قابيل

ما سبب تغيير المكان من القاهرة إلى الإسكندرية؟

وكشف المخرج عمرو قابيل عن سبب إختيار مكان ختام ملتقي القاهرة للدراما لدورته الخامسة والتي تحمل إسم الفنانة القديرة فريدة فهمي بمكتبة الإسكندرية قائلًا "فلسفة المهرجان لها أهداف عديدة من بينها تنشيط السياحة، فالدورات المختلفة أخذنا الوفود وقمنا برحلة نيلية ورحلة إلي الأهرامات ولأننا للأسف لم نستطع في الدورات السابقة أن نقيم العروض في مكان تاريخي، ففكرنا أن تكون في مدينة الإسكندرية ودخول مكتبة الإسكندرية مجانًا ومعرفة قيمتها الدولية فهذه هدية لضيوف مصر".

وأشار إلى أن الدورات دائما تكون في أماكن مختلفة ويكون الختام في مكان والافتتاح في مكان آخر، ولأول مرة سيشهد في حفل الختام عرض مسرحي وسيحيي حفل الختام أوبريت حزين لطلاب آداب مسرح جامعة الإسكندرية.



