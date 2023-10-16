"أجمد مسلسل".. الجمهور يشيد بـ "على باب العمارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نال مسلسل "على باب العمارة" إشادات واسعة وحظي بردود أفعال إيجابية وذلك بعد عرض 4 حلقات من المسلسل المكون من 10 حلقات والمعروض على منصة «واتش آت».

ويعتبر المسلسل هو البطولة الأولى للفنان حاتم صلاح بعد النجاح الذي حققه السنوات الماضية في مسلسلات منها «الكبير أوي» و«الصفارة».

تعليقات الجمهور على المسلسل

قال أحد المتابعين: «مسلسل حلو من غير فزلكة أو استظراف»، وأضاف آخر: «المسلسل جميل.. وآية سماحة أداءها جميل جدا»، «أجمد مسلسل على الإطلاق»، «أكتر مسلسل ضحكني.. هو وبالطو»، «مسلسل تحفة ودمة خفيف.. قليل حلقتين بس في الأسبوع»، «أحسن مسلسل كوميدي شفته السنة دي بقالي كتير متضحكتش كدا».



ما هي تفاصيل الشخصيات بمسلسل "على باب العمارة"؟



تبين من خلال الإعلان الدعائي للمسلسل تفاصيل ملامح الشخصيات الخاصة بالأبطال، فظهر الفنان أحمد أمين بدور صيدلي، وظهر أيضًا الفنان حاتم صلاح خلال البرومو بشخصية صعيدية تدعى عوض، حارس عقار في القاهرة، وظهرت الفنانة آية سماحة التي تعمل كمديرة منزل في العمارة التي سيعمل بها حاتم صلاح، وما يتعرضان له من مواقف كوميدية خلال أحداث العمل، بجانب ظهور الفنان محمد محمود، والفنانة رحمة أحمد.

ما هي آخر أعمال حاتم صلاح؟



وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل