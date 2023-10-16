إيمي سمير غانم: "تاريخ والدي ووالدتي لم يشكلا ضغطًا علينا عند دخولنا الفن"

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة ايمي سمير غانم، ضيفة على برنامج "كلام نواعم" المُذاع عبر قناة MBC ويعد هذا هو أول ظهور تلفزيوني لها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأدلت الفنانة ايمي سمير غانم بعض التصريحات الخاصة بها وبمشوارها الفني، وكشفت إيمي سمير غانم عن أقرب أعمالها لقلبها والتي اشعرت أنه صنع شهرتها، صرحت قائلة: "كان مسلسل هبة رجل الغراب".

إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم: بحس بأمان وأنا بشتغل مع حسن الرداد ودنيا

وعن تعاونها الفني مع عائلتها، قالت: ببقى مبسوطة وبحس بأمان وأنا بشتغل مع حسن الرداد ودنيا سمير غانم، لكن عملي مع والدي ووالدتي كان أصعب خاصة والدي لأنني كنت أحرص على راحته وقت التصوير وعند تعبه وأقوم بمساعدته دائمًا.

من برنامج كلام نواعم

وقالت إيمي: لا أرى أن تاريخ والدي ووالدتي شكل ضغطًا علينا أنا ودنيا عند دخولنا الفن، ومينفعش نتقارن بتاريخهم، وفي رأيي أننا استفدنا من حب الناس لهما، وحاليًا لا يمكن مقارنة نجوم هذا الجيل بالنجوم القدامى مثل الزعيم عادل إمام أو محمود عبدالعزيز أو حتى بالأجيال الأكبر مثل عبدالحليم حافظ أو إسماعيل ياسين.

إيمي سمير غانم: فوقت بعد سنتين من وفاة والدي ووالدتي

وعن وفاة والديها، اختتمت إيمي حديثها: بابا كان أقرب حد لقلبي وكنا نفس الروح بس هوا راجل وأنا ست، وفوقت بعد سنتين من وفاة والدي ووالدتي وكنت في حالة صمت دائمة، ولكنهما كانا يحبا أن أعمل كما أنني لا أجيد أي مهنة سوى التمثيل، لذلك سأعود قريبًا له.

إيمي سمير غانم

ما هي آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم ؟

في سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل إذاعي رأس الرجاء وصالح، وشاركها البطولة الفنان حسن الرداد، والفنان بيومي فؤاد.

إيمي سمير غانم

وأيضًا كانت اخر أعمالها في الدراما مسلسل "سوبر ميرو" كان عام 2019 وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.